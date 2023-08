Uomini e Donne, Gemma Galgani ad un passo dall'addio? Giorgio Manetti: «Nessuno le crede più»

di Redazione web

Tra pochi giorni ricominceranno le registrazioni della nuova edizione di Uomini e Donne. In molti sono curiosi di scoprire chi saranno i ragazzi e e ragazze che siederanno sui troni e si metteranno in gioco per trovare l'amore vero. Nonostante si sia vociferato a lungo del presenza o assenza di una delle protagoniste, Tina Cipollari, questa potrebbe essere l'ultima edizione della sua arcinemica, Gemma Galgani. Ecco cosa hanno detto alcune fonti ben informate.

Ultimo anno per Gemma

Alcune fonti ben informate hanno rivelato che: «Gemma Galgani ci riproverà anche quest’anno: a fine agosto, infatti, ripartono le registrazioni del dating show di Maria De Filippi e la dama torinese sarà, ovviamente, presente nel parterre femminile della trasmissione, pronta a rimettersi a caccia dell’amore.

Sembrerebbe essere quindi finita l'era di Gemma nel Trono Over? Qualcuno non la pensa proprio così.

La reazione di Giorgio Manetti

Giorgio Manetti ha risposto ad alcune domande sulla nuova edizione del programma che lo ha reso celebre al pubblico televisivo. Ha detto:«Non penso che questo sarà il suo ultimo anno. Per Gemma è diventato ormai vitale partecipare a quel programma. Sono ormai passati 14 anni dalla sua prima apparizione. E’ una colonna stabile. Non troverà l’amore. La sua presenza nel programma dipende da altri fattori. Ormai non ci crede più nessuno che lei stia lì perché è alla ricerca di un amore».

