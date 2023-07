Giacomo e Martina, da Uomini e Donne alla prossima edizione di Temptation Island invernale? La risposta: «Sarei ipocrita...»

di Redazione web

La nuova edizione di Temptation Island sta proseguendo a gonfie vele, con storie d'amore appassionanti e colpi di scena avvincenti che tengono i telespettatori incollati agli schermi. Mentre questa edizione sta per giungere al termine, qualcuno già si chiede quali coppie potrebbero partecipare al programma che mette in discussione tutto, dai propri sentimenti a quelli del proprio partner.

Durante la presentazione dei nuovi palinsesti Mediaset, è stata annunciata una nuova edizione di Temptation Island, in versione invernale. Al posto della crema solare spalmata sulle schiene delle fidanzate dai tentatori, i fan hanno iniziato ad immaginarsi lunghi massaggi in spa che potrebbero far ingelosire non poco i fidanzati. Mentre altri hanno iniziato a ipotizzare una versione vip del programma: coppie già viste durante i troni di Uomini e Donne che potrebbero far ritorno sugli schermi in questa nuova veste.

Tra le varie coppie uscire dal dating show di Maria De Filippi, ce n'è una che, ad oltre due anni dalla scelta è ancora affiatatissima. Andiamo a vedere di chi stiamo parlando e se hanno intenzione o, almeno hanno pensato di partecipare al reality show.

Beatrice Valli neomamma, torna ad allattare: «Non è stato facile, ma adesso è bellissimo»

Uomini e Donne, Gemma Galgani e Isabella Ricci dopo gli scontri estivi, c'è il confronto

Giacomo Czerny e Martina Grado sono una delle coppie uscite dagli studi del dating show Uomini e Donne ormai due anni fa e i due sono ancora innamorati come il primo giorno. Durante un'intervista rilasciata a Lollo Magazine, i due hanno confessato di essere una coppia normalissima che ama trascorrere il proprio tempo con i loro animali domestici (un cane e un gatto). Alla domanda se parteciperebbero mai alla nuova edizione di Temptation Island, Martina ha risposto: «Sarei ipocrita se dicessi che non ci ho mai pensato, ma i problemi con il mio fidanzato me li risolvo tranquillamente a casa. Sarebbe sicuramente una bella esperienza, ma per adesso non me la sento...

Mentre su altri progetti televisivi, i due non chiudono le porte: se da una parte, Martina si dichiara pronta per l'Isola dei Famosi, Giacomo preferirebbe partecipare al Grande Fratello.

I fan li hanno sempre supportati e hanno amato dal primo giorno la loro semplicità e la loro storia d'amore così pura.

Ultimo aggiornamento: Martedì 25 Luglio 2023, 15:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA