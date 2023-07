Beatrice Valli neomamma, torna ad allattare: «Non è stato facile, ma adesso è bellissimo»

di Redazione web

Beatrice Valli è da poco mesi diventata mamma della sua quarta bambina, Matilda Luce. L'influencer è molto seguita su Instagram e sui social in generale dove racconta le sue esperienze per quanto riguarda la maternità. L'ex volto di Uomini e Donne ha, spesso, parlato dell'allattamento e di quanto questo possa influire sulla vita di ogni donna, nonostante lei abbia sempre allattato i suoi figli. Beatrice ha pubblicato una nuova storia che tratta proprio di questo tema.

La storia Instagram di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato una storia Instagram in cui è insieme alla sua bambina Matilda Luce. L'influencer è tornata ad allattare sua figlia, dopo un periodo pieno di lavoro e impegni in cui non è riuscita a farlo, e ha scritto: «Tornare ad allattare al seno completamente non è stato facile. Sono state settimane belle impegnative ma ho ripreso alla grande». Beatrice stringe forte la sua piccola che, grazie alle coccole della mamma, si è addormentata beatamente.

Prima di postare la foto dell'allattamento, l'influencer aveva condiviso un altro video in cui mostra ai suoi fan come stanno procedendo i lavori per la nuova casa: la famiglia si trasferirà a breve.

Beatrice Valli e le critiche social

Beatrice Valli, molto spesso, è stata sommersa dalle critiche social perché alcuni utenti credono che condivida momenti troppo privati e intimi come, ad esempio, proprio quello dell'allattamento che dovrebbe essere riservato a lei e alla sua bambina.

