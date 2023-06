Beatrice Valli e il messaggio bodypositivity: «Dopo la gravidanza la pancia non è piatta». Una frecciatina?

di Redazione web

Beatrice Valli è diventata mamma della sua quarta bambina, Matilda Luce, il 24 aprile scorso. L'influencer è molto seguita sui social e, in particolar modo, su Instagram dove parla spesso di argomenti legati alla maternità. Proprio nelle ultime storie, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto lanciare un messaggio sul concetto di bodypositivity che, purtroppo, molte volte viene dimenticato dalle neo mamme che non vedono l'ora di ritornare in forma dopo la gravidanza.

Il messaggio di Beatrice Valli

Beatrice Valli ha pubblicato una foto in spiaggia in bikini e ha scritto: «Sì, questo è un corpo normale di una donna che ha partorito da soli due mesi... Non fatevi ingannare da chi, dopo pochissimo tempo, ha già la pancia piatta e magari la ostenta per farvi vedere che è già tornata in forma. Va bene così come siete. Io ci ho messo più di un anno con Azzurra e stavo bene comunque». Molti dei follower di Beatrice si sono chiesti se alcune frasi che l'influencer ha voluto condividere, fossero rivolte a qualcuno in particolare. Del resto, ultimamente, moltissimi volti noti sui social hanno partorito e tante sono tornate in una forma smagliante quasi subito dopo avere partorito.

Beatrice Valli e la vita da mamma

Beatrice Valli è molto amata sui social proprio perché, a detta delle sue fan (molte di loro sono mamme), è vera e mostra come può essere la vita di una donna che deve accudire quattro bambini piccoli di cui una neonata.

