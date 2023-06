Beatrice Valli, «due mesi» della piccola Matilda Luce. Gli hater: «Ma come è vestita?»

di Redazione Web

«Due mesi» di Matilda Luce. La nuova arrivata in casa Fantini Valli compie oggi 2 mesi di vita e il post che i due ex volti di Uomini e donne hanno condiviso fa sciogliere i fan. Avvolta da una tutina rosa con le orecchie da orsetto, la piccola Matilda Luce è festeggiata da tutta la family con una torta al cioccolato bianco e una candela rosa.

Prima la canzoncina solita per farle gli auguri, poi un bacio e tanti sorrisi: la piccola ha conquistato tutti con le sue guance morbide e lo sguardo innocente. Ma si sa, gli hater non si risparmiano neanche in queste occasioni: «Ma con sto caldo... cappellino e maniche lunghe... non si può vedere», scrive un utente.

Beatrice Valli, i festeggiamenti per la piccola di casa

La piccola Matilda è l'ultima di 4 figli: Alle (avuto dalla relazione precedente di Bea), Bianca e Azzurra.

Eppure c'è chi guarda un aspetto diverso: il vestiario della bambina, criticandolo ferocemente. «Ma il cappellino?», «sarà sicuramente un completo da sponsorizzare», si legge ancora tra i commenti degli hater.

