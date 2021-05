Uomini e Donne, Carolina Ronca infuriata per la scelta di Giacomo Czerny: «Maggiore trasparenza nel nostro percorso. Le sue azioni…»

A “Uomini e donne” Giacomo Czerny ha scelto Martina Grado, preferendola alla collega corteggiatrice Carolina Ronca. La decisione di Giacomo Czerny sembra però non piacere troppo a Carolina Ronca: “Mi aspettavo – ha confessato - una maggiore trasparenza nel nostro percorso”.

Carolina Ronca e Giacomo Czerny

Uomini e donne, Carolina Ronca e la scelta di Giacomo Czerny

Giacomo Czerny è stato molto vicino a Carolina Ronca durante la sua avventura a “Uomini e donne”: “Per tutte le sfaccettature di questo percorso – ha fatto sapere in un’intervista al “Magazine di Uomini e donne” - così vero, intenso, sempre leale, e per come era andata l’ultima parte della giornata insieme a telecamere spente, non sarei vera a dire il contrario”.

Lei però si aspettava qualcosa di diverso: “Ha fatto le sue scelte e io le rispetto. Certamente quello che mi aspettavo era una maggiore trasparenza nel percorso che abbiamo fatto, perché molto spesso quello che mi ha comunicato non corrispondeva alle sue azioni”.

L’esperienza nel complesso non è stata negativa: “Mi ha rafforzata. Non mi piace essere cinica nella vita, perché non si vive serenamente e bisogna essere anche sognatori per raggiungere risultati importanti. In questa esperienza ci ho messo tutta me stessa, senza paura di farmi male, e non me ne pento. Tutto ciò che ho fatto, l’ho fatto con il cuore e ho seguito le mie emozioni”.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Maggio 2021, 21:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA