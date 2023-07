Uomini e Donne, dal trono a Onlyfans: quattro nuovi tronisti sbarcano sulla piattaforma hot

di Redazione Web

Metodi per sfondare e avere successo? C'è chi risponde: Onlyfans. E' l'ultimo scoop del momento, che vede alcune persone, già note per aver partecipato a Uomini e Donne, rimanere sulla cresta dell'onda e scegliere la piattaforma hot. Su Onlyfans, infatti, è possibile pubblicare video e foto di sè in versione hot e spinta, facendosi pagare per vedere questi contenuti. Per molti personaggi noti questa è stata la svolta, per altri un fallimento. Ma provare non nuoce. Ed ecco che Giulio Raselli, ex corteggiatore di Uomini e donne, ha deciso di provare.

Le novità

Giulio Raselli, Nel dating show di Maria De Filippi è stato sia corteggiatore (per Giulia Cavaglià), sia tronista (scelse Giulia Urso, ma la love story finì dopo pochi mesi). «Pensavo che non facesse per me e di non aprirlo mai.

Gli ex tronisti

Ma prima di Raselli ci sono stati altri ex tronisti. Prima di lui altri tre hanno avviato questa attività. Stiamo parlando di Matteo Fioravanti, Joele Milan e Lucas Peracchi. Per quel che riguarda quest’ultimo, che si fa chiamare "Purosangue", si è spinto ancor più in là, cominciando anche una carriera nel mondo del cinema per adulti. A Uomini e Donne lo si ricorda per avere terminato il trono tra mille polemiche: si era accordato con Giulia Carnevali per far durare di più il percorso e acquisire maggiore visibilità, scatenando il caos.

