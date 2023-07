Tina Cipollari via da Uomini e Donne? Lei smentisce, ma spunta il presunto ultimatum

di Redazione Web

Tina Cipollari potrebbe andare via da Uomini e Donne? La notizia è stata smentita dalla diretta interessata che dal Pride Village Virgo di Padova ha spiegato che non avrebbe lasciato il dating show come qualcuno ipotizzava. La sua presenza sarà quindi assicurata, ma pare che dietro ci sia stata però una precisa richiesta di Pier Silvio Berlusconi, sempre più interessato a dare una pulita al trash nelle sue reti.

L'ultimatum

Secondo quanto riferisce Nuovo TV, l'ad di Mediaset non apprezzerebbe molto le modalità a volte eccessive di Tina di affermare le proprie opinioni. Quello che sembra essere il tratto distintivo dell'opinionista di Maria De Filippi, sembra non picere ai vertici della rete e pare che proprio Berlusconi abbia chiesto di dare una ridimensionata al trash oppure procederà con la chiusura del dating show.

I rumors

Si tratta solo di un rumors, che non ha conferma.

