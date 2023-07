Temptation Island, le anticipazioni dell'ultima puntata: «Nessuna coppia arriva a 21 giorni»

di Redazione Web

Temptation Island in questa edizione sta regalando grandi colpi di scena e, forse, non proprio per la gioia di Pier Silvio Berlusconi, anche tante scene trash. Dopo l'ultima puntata pare che ne seguirà un'altra la prossima settimana che sarà quella conclusiva. Nessuna delle coppie che hanno partecipato al programma, sarebbe riuscita ad arrivare alla fine dei 21 giorni previsti.

Il primato

Un primo spoiler della prossima puntata lo ha dato il conduttore Filippo Bisciglia che, oltre a far sapere che nessuna delle coppie arriverà alla fine del percorso, parla anche di una puntata scoppiettante. Nel filmato con le anticipazioni si vede Daniele De Bosis andare su tutte le furie. Nelle immagini il fidanzato si trova nel pinnettu insieme a Federico quando prende uno sgabello e lo lancia fuori nel giardino, per poi scoppiare in lacrime. Stesso discorso vale per Vittoria Egidi, la sua fidanzata.

Le anticipazioni

Una puntata, la prossima, che regalerà colpi di scena.

