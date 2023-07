Myrta Merlino, come cambia il "suo" Pomeriggio 5: «Barbara D'Urso? Siamo molto diverse»

di Redazione Web

Myrta Merlino è pronta a partire con il nuovo Pomeriggio 5. La prima novità è nello studio, che sarà a Roma e sarà più grande di quello di Milano con il ritorno del pubblico. L'edizione pomeridiana avrà una durata quotidiana di 1 ora e 40 minuti e partirà in concomitanza con il suo diretto competitor, La Vita in Diretta, per poi chiudere intorno alle 18:45 con l’arrivo dei game show.

Il riferimento a Barbara D'Urso

Myrta Merlino, intervistata da Libero, ha parlato del suo programma e ha fatto anche dei riferimenti a Barbara d’Urso: «Capisco che si sia scritto molto di noi in termini di rivalità, ma non c’è nessun antagonismo. Siamo così diverse», ha ammesso e sul pubblico ha aggiunto di non essere intimorita da questo cambio. Questa paura me l’ha fatta sparire Maria De Filippi, un’autorità televisiva, che mi ha spiegato che non esistono pubblici ostili o amici. Il pubblico te lo conquisti con la personalità. La7 era casa mia, in senso profondo, il pubblico Mediaset è diverso, ma se sono me stessa tutto andrà bene».

Cosa cambia

«Pier Silvio Berlusconi ha lanciato un messaggio chiaro alla presentazione dei palinsesti: virare di più sull’informazione», ha continuato Myrta Merlino, «Penso che abbia fiutato che questo Paese, che la tv di Silvio ha fatto sognare per tanti anni, oggi attraversi una fase storica diversa.

