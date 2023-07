Barbara D'Urso, la difesa che non ti aspetti. Naike Rivelli: «Sono sconvolta. Siamo in causa penale ma...». Poi l'appello a Pier Silvio

di Redazione Web

La notizia di Barbara D'Urso fuori da Mediaset è ormai nota a tutti e molti sono i personaggi della televisione che si sono espressi in merito a questa situazione. Tra questi anche Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che nelle ultime ore ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram dove difende a spada tratta la conduttrice. Ma andiamo a vedere cosa ha detto nel dettaglio.

«Non avrei mai pensato di trovarmi a difendere Barbara D'Urso - ha sottolineato Naike Rivelli nel video Instagram -. Però, in quello che è successo con Mediaset c’è qualcosa che non quadra e di sbagliato. Non ho avuto trascorsi armoniosi con la conduttrice, siamo in causa penale, ma qui non si parla di me e voglio essere obiettiva. L'abbiamo vista e avuta in ogni casa e in ogni dove, per così tanto tempo che questa sparizione senza permetterle un addio a coloro che l'hanno fedelmente seguita è disumano e molto poco coerente con il successo del suo show con Mediaset che tanto decantava».

«Devo chiedere una cosa a Pier Silvio Berlusconi»

Naike Rivelli ha continuato il discorso ponendo una domanda a Pier Silvio Berlusconi: «Devo chiedere a Pier Silvio Berlusconi una cosa: se oggi lo show che aveva più share sostituisce la sua punta di diamante senza permettere di salutare i milioni di telespettatori, allora quei programmi erani in crisi e la colpevole non è la signora D'Urso ma l'azienda che promuoveva share e ascolti che diceva fantasmagorici».

Poi, ha aggiunto: «Una conduttrice, vorrei ricordare a tutti, deve fare ciò che gli autori, il programma e la rete le dicono di fare, non fa tutto di testa sua.

