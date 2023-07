Barbara D'Urso, cosa farà adesso? Brindisi in vacanza dopo l'addio a Mediaset: «Solo buone sensazioni»

di Redazione Web

Meritato riposo per Barbara D'urso che si lascia alle spalle la burrascosa rottura con Mediaset. E quindi, qual è il modo migliore per superare i dissapori e le delusioni? Con una bella vacanza. La conduttrice, proprio nelle ultime ore, si trova nella sua villa a Pescia Romana e si sta godendo giornate in totale relax, sorrisi e spensieratezza con i suoi amici di sempre. Ma l'ultimo post che Carmelita ha pubblicato sul suo profilo Instagram non è passato inosservato ai fan. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Barbara D'Urso dopo il caso Mediaset l'estate 'total relax' con gli amici. I fan: «Non smettere mai di sorridere»

Barbara D'Urso in vacanza

«Good vibes», che tradotto significa «Buone sensazioni». Sono queste le parole che Barbara D'Urso ha scritto a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. «Al mare caos», si sente pronunciare in uno dei tanti video social.

Insomma, Barbara D'Urso è sostenuta dai suoi fan sempre: nella buona e nella cattiva sorte.

