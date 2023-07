Barbara D'Urso dopo il caso Mediaset l'estate 'total relax' con gli amici. I fan: «Non smettere mai di sorridere»

di Redazione Web

Dopo il caso Mediaset, con l'addio inaspettato a 'Pomeriggio 5', Barbara D'Urso si tuffa nelle vacanze provando a lasciare alle spalle i malumori. La conduttrice ricarica le batterie senza perdere il sorriso mentre si trova nella sua villa a Pescia Romana per trascorrere dei giorni in totale relax e spensieratezza insieme ai suoi amici. «Strike a pose», che tradotto significa «Mettersi in posa», ha scritto Barbara D'Urso a corredo del post insieme a una serie di foto e video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Barbara D'Urso, a 66 anni, fa parlare ancora una volta il web per il suo fisico in formissima e la sua voglia di andare avanti sempre con il sorriso. «Avete mai giocato a squagliaschiuma?», ha scritto la conduttrice a corredo del post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

Numerosissimi sono stati i commenti dei fan che hanno apprezzato il contenuto social e il modo in cui è stato condiviso dalla conduttrice. «Mitica, tutta la mia stima.

