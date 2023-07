Barbara D'Urso, la scoperta choc nell'orto: «Ma io ho piantato quelle normali!»

di Redazione Web

Dal piccolo schermo all'orto, Barbara D'Urso regala sempre emozioni. E anche stavolta l'ex conduttrice Mediaset stupisce. Come? basta andare nelle sue stories Instagram per capirlo. Tra le piante del suo orto, Barbarella mostra delle insolite melanzane: «Sono nate delle melanzane albine» dice sorridendo insieme all'ortolano che incredulo risponde: «Io ho piantato quelle normali!». In sottofondo, si sente la risata di Barbara che, divertita, dà un'identità al colore bianco delle melanzane definendole «albine».

Come cuocerle

Ma che si fa con queste melanzane? «Proviamo a cucinarle», dice Barbara mostrando la sua cuoca personale mentre riempie di salsa le melanzane bianche riposte accuratamente su una teglia. Rimane un mistero quello delle melanzane bianche, cresciute nell'orto della shogirl e che ha destato parecchio stupore in tutti i fan.

