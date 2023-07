Chiara Ferragni e Fedez, nuova casa da sogno nel cuore di Milano: «I lavori procedono bene». Quando sarà pronta

di Redazione web

Chiara Ferragni, oltre a pubblicare contenuti che riguardano il fashion e la moda, posta moltissimo altro come, ad esempio, le "foto aggiornamento" per quanto riguarda i lavori della nuova casa a Milano. L'influencer e il marito Fedez hanno, infatti, cominciato a mostrare ai follower le foto della loro prossima abitazione, ormai qualche tempo fa e, ora, Chiara ha svelato il probabile periodo in cui la casa sarà pronta.

Chiara Ferragni, le sorelle Valentina e Francesca alticce all'addio al nubilato. I fan notano il dettaglio: «Lei dov'è?»

Fedez, i trucchi di magia non incantano Leone. Mamma Chiara Ferragni: «Sei un genietto»

Il post Instagram di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha pubblicato una serie di foto nel proprio profilo Instagram: lei, Fedez, Leone e Vittoria si trovano in quella che tra poco sarà la loro nuova casa. L'influencer più famosa di tutte ha scritto: «Passo dopo passo la nostra casa comincia a prendere forma. Dovrebbe essere pronta (si spera) per il prossimo ottobre».

Quindi, i Ferragnez hanno più o meno una data certa per quanto riguarda il termine dei lavori all'interno della villa che i due non hanno svelato dove si trovi ma che, secondo i fan, è nella stessa zona dell'abitazione attuale, ovvero a Citylife a Milano.

Recentemente, Chiara ha realizzato un altro dei suoi grandi sogni nel cassetto e cioè l'acquisto di una super villa sulle rive del Lago di Como.

I commenti dei fan

Ovviamente, il post di Chiara Ferragni ha subito collezionato migliaia di like e commenti, alcuni, come spesso capita, negativi.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 21:16

© RIPRODUZIONE RISERVATA