Fedez, i trucchi di magia non incantano Leone. Mamma Chiara Ferragni: «Sei un genietto»

Fedez e Chiara Ferragni pubblicano spesso storie Instagram in cui mostrano ai loro follower come giocano con i loro bambini Leone e Vittoria e, molto spesso, questi video sono davvero divertenti. Proprio nelle ultime storie postate dall'influencer, il rapper è con i figli e si improvvisa mago. Le sue magie, però, almeno su Leone, non hanno tanto effetto e il bambino riesce a svelare i semplici trucchetti del papà, Vittoria, invece, lo guarda incantata. A riprendere il tutto c'è, ovviamente, mamma Chiara.

Chiara Ferragni ha pubblicato delle storie Instagram in cui i protagonisti assoluti sono Fedez e Leone. Il rapper è in cucina con tutta la famiglia e improvvisa un trucchetto di magia con due fette di pane che sono una sovrapposta all'altra. Fedez, quindi, chiede ai suoi bambini: «Quante fette sono?» e Leone dice: «Sono due», quindi il rapper (quasi ridendo) risponde: «Non è vero sono due, te lo dico io», poi, si alza per dirigersi verso il papà e mostrargli, effettivamente, che c'era più pane. Chiara, quindi, tra le risate generali dice: «Che bravo amore, sei un genietto». Vittoria, invece, è ancora incantata dal "trucchetto di magia" al quale ha appena assistito.

Subito dopo, Fedez tenta nuovamente di attirare l'attenzione dei bambini con un'altra piccola "magia" ma, anche questa volta, Leone capisce il meccanismo e smaschera l'intenzione del papà che stava preparando un trucchetto con le mani.

Molto spesso, Fedez e Chiara Ferragni sono stati attaccati sui social perché, secondo tanti utenti, mostrerebbero troppo i loro figli, soprattutto su Instagram. L'influencer e il rapper, però, hanno sempre risposto dicendo che sui social mostrano la loro vita e Leone e Vittoria sono certamente la parte più importante di essa.

