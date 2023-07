Chiara Ferragni e le foto da giovanissima: «Chi mi seguiva già allora?». I fan rispondono così

di Redazione Web

Chiara Ferragni ormai non teme più nulla. La sua ultima avventura l'ha portata al cospetto di milioni di italiani su uno dei palchi più iconici della musica: quello di Sanremo nel 2023. Al fianco di Amadeus, ha sconfitto le proprie paure lanciandosi anche come conduttrice e senza rinunciare al suo tocco glam. Ma non è stato sempre così semplice: l'influencer ha costruito il suo successo di volta in volta. Tutto ebbe inizio nel 2009 quando Chiara Ferragni creò il blog The Blonde Salad, senza sapere che di lì a breve sarebbe diventata una dei personaggi più amati e noti di sempre. Poco fa, Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di foto di quando era più giovane. Gli scatti risalgono all'ultimo decennio e in breve hanno fatto il giro dei social. Ma andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Chiara Ferragni, l'addio al nubilato della sorella nel resort di lusso. Ecco quanto costa una camera

Chiara Ferragni nel resort di lusso in Grecia: «Una stanza doppia costa 4mila euro a notte». Ma l'influencer non paga

Chiara Ferragni e le foto da giovane

«Chiara 2013-2016 Chi mi stava già seguendo?», ha scritto Chiara Ferragni a corredo delle foto pubblicate sul suo profilo Instagram.

«I sacrifici fatti in precedenza non si vedono ma con queste foto possiamo apprezzare la semplicità con la quale tutto è iniziato», ha scritto un'altra fan. E ancora: «Sei un vero e proprio esempio da sempre. Io ero presente quando è nata The Blond salad».

Che dire, Chiara Ferragni cerca di non porsi mai limiti e l'ha dimostrato in ogni occasione. L'influencer, nonostante gli alti e bassi dell'esposizione social, non ha mai lasciato che qualcuno bloccasse il suo successo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 17 Luglio 2023, 17:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA