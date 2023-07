Chiara Ferragni all'addio al nubilato della sorella Francesca. Criticata sui social: «Devi sempre attirare l'attenzione su di te»

di Redazione web

Chiara Ferragni (36 anni) si trova a Mykonos per festeggiare l'addio al nubilato, o come l'ha chiamato lei, il bachelorette party della sorella Francesca Ferragni (34 anni) che convolerà a nozze con il fidanzato Riccardo Nicoletti (41 anni) a settembre. Insieme alle sorelle Ferragni, ci sono tanti amici di lunga data, come Erlida Lesi e Manuele Mameli, tutti pronti a festeggiare gli ultimi momenti prima del grande passo di Francesca.

I giorni sull'isola greca trascorrono tra visite turistiche, cene eleganti e tramonti mozzafiato a fare da cornice. E Chiara Ferragni che non perde occasione per condividere con i suoi quasi 30 milioni di follower le bellissime giornate passate in compagnia della sorella, prossima alle nozze. Nell'ultimo post pubblicato dall'influencer e imprenditrice digitale c'è un dettaglio che ha fatto storcere il naso a qualcuno. Andiamo a scoprire di che cosa si tratta.

Chiara Ferragni a Mykonos, i figli al mare con la nonna: «Vittoria ha fatto le treccine». Come reagirà la mamma?

Chiara Ferragni: «A Mykonos per il bachelorette di mia sorella». I fan la prendono in giro: dire "addio al nubilato" è da poveri

Chiara Ferragni e quel dettaglio che non è passato inosservato

Chiara Ferragni ha pubblicato alcune foto che racchiudevano le ultime ore passate a Mykonos per festeggiare l'addio al nubilato della sorella Francesca e i fan hanno subito individuato un dettaglio nel suo outfit che non è piaciuto molto.

Ad aver attirato l'attenzione è stata la presenza (o meglio dire assenza) del reggiseno. il tessuto leggero del vestito mostrava senza troppo nascondere, i capezzoli dell'imprenditrice digitale. Chiara non è mai stata un'amante dei reggiseni e non ha mai nascosto la sua propensione ad evitare di indossarli, ma i fan speravano che durante quest'occasione, in cui al centro dell'attenzione doveva esserci la sorella Francesca, lei avrebbe scelto di fare un passo indietro e indossare abiti più neutri: «Comunque Chiara deve sempre trovare il modo di attirare l'attenzione, anche quando non è su di lei. Avrebbe dovuto scegliere un abito senza trasparenze».

Chiara non ha replicato e neanche la sorella Francesca, anzi. Le due hanno continuato a festeggiare e a godersi il suo bachelorette party, in attesa del grande giorno.

Ultimo aggiornamento: Sabato 15 Luglio 2023, 09:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA