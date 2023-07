Chiara Ferragni: «A Mykonos per il bachelorette di mia sorella». I fan la prendono in giro: dire "addio al nubilato" è da poveri

di Redazione web

È iniziato ieri sera l'addio al nubilato della sorella minore di Chiara Ferragni, Francesca. Il matrimonio si terrà il 9 settembre in Emilia Romagna, ma nelle ultime ore le sorelle Ferragni in compagnia di un gruppo di amici stanno trascorrendo l'addio al nubilato in un resord di lusso a Mykonos. O dovremmo chiamarlo «bachelorette»?

I commenti per i festeggiamenti non sono tardati e tra le critiche sulla scelta della location o sugli abiti della prima serata, c'è un dettaglio proprio sulla scelta del termine usato per chiamare comunemente addio al nubilato: ecco cosa è successo.

Chiara Ferragni e l'inglese

Tra le critiche sulla scelta di Mykonos come destinazione estiva per i festeggiamenti della sposa e quelle dedicate al vestito di Chiara Ferragni, indossato durante la prima serata, a destare particolare interesse è stato però un dettaglio.

L'influencer, infatti, insieme alle sorelle, hanno scelto di scrivere su Instagram «bachelorette» che, in italiano, vuol dire proprio "addio al nubilato".

Critiche dai fan

I commenti dei follower delle sorelle Ferragni, però, sono tutti da ridere: «Chiamarlo addio al nubilato faceva troppo povero eh?» e, ancora, in molti ironicamente scrivono: «Chiedo umilmente perdono, che cos'è il bacherolette?».

Le critiche derivano dal fatto che molti fan della coppia Ferragni-Fedez deridono la pronuncia inglese dell'influencer che, però, abituata ad eventi mondani in Italia come all'estero, avrà usato il termine «bachelorette» al posto di «addio al nubilato» senza neanche pensarci, o forse no?

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Luglio 2023, 09:50

