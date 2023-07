Chiara Ferragni nel resort di lusso in Grecia: «Una stanza doppia costa 4mila euro a notte». Ma l'influencer non paga

di Redazione web

L'addio al nubilato della sorella di Chiara Ferragni (36), Francesca Ferragni (34 anni), sta volgendo al termine. Oggi, domenica 16 luglio, è l'ultimo giorno in cui lei e i suoi amici più cari alloggeranno nella splendida cornice di Mykonos per festeggiare gli ultimi giorni da "donna libera" di Francesca, prima del grande giorno. Il suo matrimonio con il compagno Riccardo Nicoletti (41 anni), con cui ha già un figlio di un anno, Edoardo, si terrà il 9 settembre a Piacenza e la futura sposa si sta godendo al meglio questi giorni di relax, lontana dai preparativi del matrimonio e dallo stress. I fan si sono chiesti in quale resort la sorella Ferragni avesse deciso diportare le sue damigelle e i suoi "garçon d'honneur". Si tratta del Myconian Avaton Resort e il costo per notte è da capogiro.

Resort a 5 stelle

Solo il meglio per la sorella di Chiara Ferragni, Francesca, mentre si avvicina il grande giorno, lei festeggia con un cocktail in mano e una vista sul mare, dalla piscina privata a Mykonos. Il resort di lusso dove lei e i suoi ospiti alloggiano è a 5 stelle, il Myconian Avaton Resort e il costo a notte è incredibile: oltre 4mila euro per una stanza doppia.

Ovviamente i servizi offerti possono far lievitare ancora di più il prezzo, ma, intanto sono inclusi la vista sul mare, la piscina privtaa, il servizio in camera, l'accesso al centro benessere e il ristorante gourmet.

I fan però hanno notato subito che l'esperienza nell'isola greca è stata regalata dal resort stesso, in cambio di visibilità sui profili Instagram degli ospiti, quindi nessuna spesa folle per Francesca Ferragni.

