Virginia Mihajlovic, sfogo dopo il matrimonio: «Alcuni invitati non hanno fatto il regalo... che figuraccia»

Rimanenze da cerimonia. Virginia Mihajlovic, la figlia del compianto allenatore Sinisa, ha coronato il desiderio di sposarsi con Alessandro Vogliacco il 17 giugno. Ma ora, a distanza di settimane, l’ex volto de L’Isola dei Famosi ha voluto raccontare sui social altri dettagli di quel meraviglioso giorno.

Il racconto

Come riporta il portale Isa e Chia, Virginia ha risposto ad alcuni followers su Instagram, parlando del suo recente matrimonio. E qui è emerso un retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato. Virginia Mihajlovic ha premesso come la sua non fosse una lamentela, ma ha voluto mettere in evidenza come alcuni invitati abbiano peccato di poca educazione nei confronti degli sposi. «Persone che nonostante siano venute non hanno fatto il regalo… E che sia chiaro, non è per il regalo in sé; l’educazione e il rispetto dove sono? Io non mi presenterei mai nemmeno ad una cena di compleanno senza un pensiero, figuratevi ad un matrimonio. E sono state anche molte, che figuraccia!».

Lo sfogo

Ma nonostante il contegno, sembra che le parole di Virginia Mihajlovic siano uno sfogo: «Io sono una persona educata - continua - e ci tenevo a ringraziare uno per uno ogni invitato; ho dovuto per forza controllare chi mi avesse fatto il regalo… Chi non ha la possibilità avrebbe benissimo potuto fare una cornice».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Luglio 2023, 22:15

