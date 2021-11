Sinisa Mihajlovic e Arianna diventano nonni: la prima foto con la nipotina Violante

«Benvenuta raggio di sole» scrive su Instagram la signora Mihajlovic, Arianna Rapaccioni, mostrando una foto della piccola Violante mascherata da zucca per Halloween. Il tecnico del Bologna, Sinisa Mihajlovic, e sua moglie sono diventati nonni per la prima volta. La bambina è nata il 28 ottobre Virginia Mihajlovic e dal calciatore Alessandro Vogliacco, 23enne difensore del Benevento in prestito dal Genoa.

Nei giorni scorsi, nonna Arianna ha postato diverse foto della nipotina, corredate di frasi dolcissime: «L’amore perfetto spesso arriva con il primo nipotino» e ancora «Sei un dono prezioso e la nostra gioia più grande» postando una foto sorridente e al fianco dell'amato marito.

Sinisa e Arianna sono una delle coppie storiche del calcio italiano. Insieme da oltre 25 anni hanno avuto cinque figli: Viktorija, Virginia, Miroslav, Dushan e Nicholas. Storico ex calciatore di Sampdoria, Lazio e Inter, Mihajlovic ha sconfitto una leucemia mieloide acuta, nel 2019. Nel 1993 l'attuale tecnico del Bologna ha avuto anche un altro figlio, Marko, incontrato solo nel 2005.

