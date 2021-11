Virginia Mihajlovic, fiori d'arancio con Alessandro Vogliacco: «Ci sposiamo a giugno»

Nozze annunciate per Virginia Mihajlovic e il calciatore Alessandro Vogliacco, che oggi milita nel Benevento in serie B. La figlia di Sinisa e Arianna, dopo l'esperienza all’Isola dei Famosi in coppia con la sorella maggiore Victoria, è pronta a sposare il padre di sua figlia, Violante. A rivelarlo è lei stessa in una storia Instagram dove risponde alla domanda di una follower sulla data del matrimonio: «Giugno 2022»

Nei prossimi mesi partiranno i preparativi del matrimonio: per ora non è stato svelato nessun dettaglio. Non è escluso che la coppia possa ufficializzare il loro legame a Roma, città alla quale Virginia è molto legata.

Attualmente la coppia abita a Benevento, dove il difensore è stato ingaggiato dalla squadra di calcio della città. La figlia di Sinisa Mihajlovic ha confidato di trovarsi molto bene in Campania anche se sente una certa nostalgia di Pordenone. La relazione è cresciuta sempre di più, diventando una vera e propria famiglia dopo la nascita della piccola Violante.

