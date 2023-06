Virginia Mihajlovic si sposa con Alessandro Vogliacco: le nozze nella cattedrale di Monopoli

Il matrimonio tra il difensore centrale del Genoa, Alessandro Vogliacco, e la seconda figlia dell'ex calciatore ed allenatore scomparso lo scorso dicembre, Virginia Mihajlovic, è stato celebrato nella cattedrale di Monopoli.

Le nozze, a dirla tutta, erano previste per la stessa data nel 2021 ma erano state rinviate a causa del peggioramento dello stato di salute di Sinisa Mihajlovic, poi scomparso a dicembre 2022 a causa della leucemia. Ma andiamo a vedere i dettagli del matrimonio.

Virginia Mihajlovic si sposa, la figlia di Sinisa (di cui era gelosissimo) ha detto «sì» ad Alessandro Vogliacco

Mihajlovic, dedica della moglie Arianna a Sinisa a un mese dalla morte: «È la notte che ti frega»

Il matrimonio di Virginia Mihajlovic e Alessandro

L'evento è stato annunciato tempo fa da Virginia Mihajlovic sui social indicando la scelta della chiesa nella cattedrale di Monopoli. «Secondo me la chiesa più bella della Puglia», ha commentato Virginia Mihajlovic sul suo profilo Instagram.

I presenti alla cerimonia, nelle ultime ore, hanno condiviso le prime immagine delle nozze e accanto ai neo sposi c'è anche la loro prima figlia Violante nata nell'ottobre 2021 che ha portato gli anelli all'altare accompagnata dalla nonna.

Tra i presenti anche molti nomi famosi del mondo dello sport, come per esempio: Massimo Coda, Eddie Salcedo, Mattia Aramu e poi l'allenatore della Sampdoria Dejan Stankovic, i quali sono stati paparazzati fuori la chiesa.

I ringraziamenti

«Una serata che avrei voluto non finisse mai - ha scritto Virginia Mihajlovic nelle sue Instagram stories -. Non posso spiegarvi come mi sono sentita oggi. Grazie, vi amo tanto».