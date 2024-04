Scudetto Inter, la gag social con Zhang di Calhanoglu e Thuram: «Siamo meno cari della tua auto»

Inter, da una festa all'altra. La sfida di San Siro tra nerazzurri e granata, in programma sabato alle 15, verrà posticipata al lunch match domenicale delle 12.30, per consentire, all'Inter e ai suoi tifosi, di proseguire le celebrazioni della seconda stella per tutto il pomeriggio. E senza disagi di ordine pubblico in città.

La sfilata di Lautaro e compagni su un autobus scoperto partirà, infatti, dal Meazza alle 15.30 di domenica e raggiungerà Piazza Duomo, dove continueranno i festeggiamenti e i saluti ai tifosi dal consueto proscenio della Terrazza21 (allestito anche un DJ set), affacciata sulla piazza. Ieri, invece, è stato un pomeriggio di celebrazioni social per i campioni d'Italia, tutti invitati da Hakan Calhanoglu, il promoter, ad una live su Instagram in cui ha spadroneggiato Markus Thuram, in occhiali da rave e pronto ad incalzare Steven Zhang, che ha fatto una comparsata. «Pres io e Calhanoglu siamo costati zero euro, zero euro.

