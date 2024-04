Cane "sputafuoco": ecco Thermonator, il robot inquietante da 10mila euro

Sembra uscito da una puntata di Black mirror e invece è reale. Un'azienda statunitense ha prodotto «il primo cane robot con lanciafiamme del mondo». Questo particolare robot è stato battezzato col nome di Thermonator ed è realizzato dalla società statunitense Throwflame. Si tratta di una sorta di quadrupede robotico dotato di un lanciafiamme montato sul dorso, alimentabile a benzina o napalm. Il cane robot è ora in vendita. Ha un prezzo di 10mila euro, può lanciare fiamme fino a 9 metri e ha il Bluetooth.

Puntamento laser

Già si era parlato di cani robot nel 2021 quando l'azienda americana Boston Dynamics lanciò sul mercato Spot, e in Italia si è parlato molto dei cani robot dei carabinieri "Saetta". Oltre al lanciafiamme facoltativo è dotato di un sistema di puntamento laser ed è dotato di tecnologia First Person View, che consente al pilota di vedere come se usasse i suoi occhi. L'azienda specifica che il robot ha anche un sistema per evitare gli ostacoli.

