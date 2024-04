TongTong, arriva la bambina robot che prova emozioni creata con l'IA: «Ha un sistema mentale e di valori di una persona di 4 anni»

di Redazione Web

In arrivo TongTong, la "bambina" robot creata dall'intelligenza artificiale pensata per la Cina senza figli. Nella Terra del Dragone il 2022 è stato l'anno in cui è stato registrato il primo calo di popolazione dal "Grande balzo in avanti" degli inizi degli anni '60 voluto da Mao Zedong. Un trend che si è confermato anche nel 2023: secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica cinese, la popolazione si è attestata a 1,409 miliardi di persone, con un calo di oltre due milioni di unità rispetto alla fine dell'anno precedente. Secondo gli esperti delle Nazioni Unite, a questo ritmo, entro il 2050 la popolazione della Cina si ridurrà di 109 milioni.

Come "funziona" TongTong

Ecco allora una nuova bambina pronta a entrare nel cuore delle famiglie cinesi. Indossa delle scarpette rosse, dei pantaloni rosa e una maglietta bianca: il suo nome è TongTong (significa "ragazzina") e ha un «sistema mentale e di valori di una bambina di 3 o 4 anni», dicono dal Beijing institute for general artificial intelligence (BigaI), l'istituto dove è stata "concepita".

A parlarne è stato il Global Times, il tabloid in lingua inglese del Quotidiano del Popolo, che lo ha incontrato in anteprima. A guidare il robot umanoide ci sono due sistemi cognitivi primari: quello U (capacità) e quello V (valore). Un meccanismo che le consente di affrontare i propri compiti in maniera non "robotica" ma a seconda del suo stato umorale. Il suo comprtamento può quindi cambiare se ha fame, se è annoiata, se ha sete, se è stanca o se ha sonno. «Man mano che si svilupperà e ripeterà le diverse operazioni, sarà più vivace e reale, come noi umani», ha affermato Zhu Song-Chun, direttore del Bigal.

