Josh Cavallo, il primo calciatore gay a fare coming out chiede la mano al suo compagno allo stadio: «Inizio l'anno da promesso sposo»

Il calcio si tinge di arcobaleno, almeno per questa volta. Nonostante negli anni alcuni calciatori abbiamo fatto coming-out, si pensi al giocatore del Cagliari Jacub Jankto, è la prima volta che un professionista chiede la mano del suo compagno in maniera pubblica. Il protagonista di questa storia d'amore è Josh Cavallo, calciatore 24enne australiano dichiaratamente omosessuale. Il giocatore ha fatto una proposta di matrimonio al suo compagno allo stadio Coopers, il campo della sua squadra Adelaide United, che milita nella A-League australiana.



«Inizio l'anno con il mio fidanzato», ha dichiarato in un post su Instagram, che lo ritrae in ginocchio con l'anello in mano, di fronte al suo compagno. Cavallo ha ringraziato la sua squadra per reso possibile questa sorpresa: secondo il calciatore, la società gli ha fornito una comfort zone: «Non avrei mai pensato che potesse essere possibile nemmeno nei miei sogni», ha scritto, aggiungendo che voleva «condividere questo momento speciale sul campo, dove tutto è cominciato».