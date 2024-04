Teresa Langella e Andrea Dal Corso, ansia da matrimonio: «Questa settimana l’abito da sposa e poi...»

di Cristina Siciliano

L'emozione è sempre più forte e mancano solo quattro mesi al matrimonio di Teresa Langella e Andrea Del Corso. I due si sono conosciuti a Uomini e donne ed oggi vivono a pieno la loro storia d'amore. La coppia è stata costretta a posticipare la data del loro matrimonio, spostando le lancette in avanti di quattro mesi. Le nozze infatti sono previste per il 14 settembre 2024. L'ex tronista ha fatto sapere ai suoi follower di Instaagram che è stato deciso ufficialmente, il luogo in cui si celebrerà e festeggerà il tutto. «Sarà in Costiera amalfitana», ha raccontato Teresa.

Le paorle di Teresa Langella

«Questa settimana sarà particolarmente felice perché vedrò l'abito da sposa - ha sottolineato Teresa Langella nelle sue Instagram stories -.

Teresa Langella ha poi esposto un dubbio ai suoi follower. «Ma stavo pensando, il mio papà è giusto che veda l'abito da sposa prima?».

La coppia

Teresa Langella e Andrea Dal Corso si sono conosciuti a Uomini e donne quando lei era la tronista del dating condotto da Maria De Filippi. Teresa lo scelse alla fine del suo percorso da tronista ma lui rifiutò di uscire con lei dal programma. Subito dopo Andrea cambiò idea e iniziarono a vivere la loro storia d'amore «felici e contenti». La coppia, dopo la proposta di matrimonio di Andrea, è stata costretta a cambiare la data delle nozze (prevista a maggio) a causa alcuni problemi con la location.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 22 Aprile 2024, 22:09

© RIPRODUZIONE RISERVATA