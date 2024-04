Uomini e Donne, Andrea Dal Corso operato. La fidanzata Teresa Langella: «Tolta una cisti dal petto, ora verrà analizzata»

di Cristina Siciliano

Andrea Dal Corso, ex corteggiatore di Uomini e donne, si è operato. La fidanzata e futura moglie, Teresa Langella, ha spiegato ai suoi follower che Andrea si è sottoposto ad un intervento al petto dal quale gli è stata rimossa una cisti. I due devono aspettare adesso l'esame istologico per capire qual è la natura della cisti. Tuttavia, entrambi si dicono fiduciosi e sperano che non sia nulla di grave.

Le parole di Teresa Langella

«Il mio cucciolo sta bene - ha scritto Teresa Langella a corredo della foto che ha pubblicato su Instagram -. Grazie a tutti per l'amore immenso. Gli è stata tolta una cisti dal petto che poi verrà analizzata nei prossimi giorni. Fortunatamente il dottore dice che non c'è nulla di cui preoccuparsi».

Il matrimonio

Teresa Langella e Andrea Del Corso si sposeranno il 14 settembre. L'ex tronista di Uomini e donne per la prima volta ha svelato la location del matrimonio. «Ci stiamo preparando perché stiamo andando in Costiera dove si terrà il matrimonio - ha spiegato Teresa Langella -. E sarà anche la prima volta in cui visioneremo il progetto della nostra wedding planner. Sarà magico e come sempre voi sarete con me».

