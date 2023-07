Barbara D'Urso, la foto sexy con gli shorts di jeans. Gli hater la bocciano: «A 65 anni con le cosce di fuori?»

di Redazione Web

"Barby" girl? Sembrerebbe di sì. La ormai ex conduttrice Mediaset, Barbara D'Urso sembra proprio una barbie nell'ultimo scatto condiviso sui suoi canali social. Immersa nel verde, la showgirl sorride e guarda il cielo splendente. Ma non si può non notare l'outfit da ragazzina che ha scelto per lo scatto. Un tratto distintivo che Barbara adotta ormai da anni, grazie al suo fisico curato che non trascura mai e sembra aver fermato lo scorrere del tempo.

E dunque camicia bianca, shorts di jeans corti... anzi cortissimi. Talmente tanto corti da essere in parte coperti dalla camicia e da attirare numerose critiche. In particolare, nella lunga serie di scatti, Barbara sceglie di pubblicare come ultimo un video da vicino delle sue gambe. Apriti cielo: pioggia di critiche per l'ex conduttrice che da giorni è su tutti i giornali di gossip e spettacolo per l'addio al suo Pomeriggio 5.

Le cattiverie

«Ma perché noi donne, dopo tante battaglie per l'emancipazione femminile dobbiamo pubblicare post con sempre qualcosa di fuori solo per farci guardare ? Ma il cervello serve ? Scusate ma questa è regressione non emancipazione!» esordisce una delle tante utenti con un commento al veleno. Ma scorrendo, ecco spuntare commenti riferiti all'addio a Mediaset: «Pier Silvio aspettasse il padre x cacciarla fuori.peccato una vera conduttrice televisiva».

