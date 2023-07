Barbara D'Urso in Rai dopo la delusione con Mediaset? «Aveva già girato il promo per Pomeriggio 5»

di Redazione Web

Barbara D'Urso ha detto addio a Pomeriggio 5, ma potrebbe salutare anche Mediaset. Sebbene Pier Silvio Berlusconi ha chiarito che la sua intenzione è poter continuare a collaborare con la conduttrice, la sensazione è che le cose tra loro non vadano così bene e si vocifera anche un arrivo della ormai ex regina di Canale 5 in Rai.

Smentite le voci sulla sua stagione televisiva a La7, Barbara potrebbe essere tra gli ospiti di Mara Venier nella prima puntata di Domenica In.

I rumors

Secondo un'indiscrezione de Il Tempo, riportata da Francesco Fredella, la Rai starebbe corteggiando la D'Urso per un’ospitata nella prima puntata di Domenica In. Un'ipotesi che non sarebbe così assurda. Mara e Barbara, in barba ai tanti rumors che le volevano nemiche, oltre che concorrenti di rete, sarebbero molto legare e già la scorsa stagione la conduttrice Mediaset aveva accettato di comparire nel programma domenicale per fare una sorpresa a Gabriella Labate con un breve video messaggio.

Le dinamiche

Resta da capire se Mediaset permetterà alla D’Urso di presentarsi alla concorrenza, visto che il contratto, che prevede un'esclusività con la rete, sarebbe valido ancora per tutto il 2023.

Nelle indiscrezioni si sottolinea ancora una volta la grande delusione provata da Barbara nell'apprendere di non essere stata confermata a Pomeriggio 5: pare infatti che la conduttrice, sicura del suo ruolo, avesse anche già registrato il promo per la nuova stagione del programma.

