Ballando, Milly Carlucci e la presenza di Selvaggia Lucarelli: «Si dicono tante cose...»​

Fervono i preparativi per la nuova edizione di Ballando con le stelle e i rumors circolano ormai da tempo. Dalla giuria agli aspiranti ballerini, il web in queste settimane impazza di gossip. Ma finora, le fake news circolate riguardavano la possibile partecipazione di Francesca Fagnani e Barbara d’Urso. In più, da poco è arrivata la conferma della presenza di Selvaggia Lucarelli che, poco tempo fa, aveva affermato di essere già stata ricontattata dalla produzione di Ballando in un’intervista rilasciata al magazine Chi: «Vedrò Milly prossimamente. Ho letto quello che dicono e mi spiace che abbiano detto che sono stata cacciata. Non è vero, mi hanno confermata quando ancora c’era il programma in onda».

La conferma?

Nelle ultime ore però le sicurezze della Lucarelli sono state messe in discussione dalla stessa conduttrice della trasmissione, Milly Carlucci che, in un’intervista rilasciata a DavideMaggio.it ha parlato proprio della giuria e del cast di Ballando con le stelle. «Ballando con le Stelle c’è. Adesso dobbiamo essere una certezza anche per solidità di ascolti, di piacere della gente di seguirci. Dobbiamo rinnovare il nostro patto di amicizia con il pubblico di Rai1». E sulla giuria, la conduttrice è parsa sicura nel dire che per ora non ci sono conferme: «La giuria di Ballando con le Stelle? Di questo si parlerà a settembre e non adesso. Prima chiudiamo il cast, chiuso il cast parleremo di giuria.

La smentita di Milly

Dunque, la conduttrice ha voluto smentire ciò che Selvaggia Lucarelli ha affermato poco tempo fa sulla sua partecipazione a Ballando con le stelle come giurata. Quindi, se Lucarelli aveva dato per certo il suo ingaggio nel cast della trasmissione, Milly Carlucci lascia il dubbio. «Il cast deriverà anche dal budget - dice Milly - che ci affideranno che adesso non è ancora stato deciso. Stiamo avendo tantissimi contatti, tante persone straordinarie ci hanno detto di sì però bisogna vedere se abbiamo il denaro per chiudere quel certo gruppo di persone».

