Elisa Isoardi, il selfie con l'ex compagno Matteo Salvini? «Non lo rifarei»

di Redazione Web

La conferma dei programmi di Elisa Isoardi nei Palinsesti Rai 2023/2024 dà uno slancio in più alla sua carriera. Dopo l’esperienza alla Prova del cuoco e la successiva assenza dal piccolo schermo per qualche anno, a partire dal 16 settembre la Isoardi sarà al timone di Linea verde Life, con Monica Caradonna. E la vita privata come procede? A rispondere è la stessa conduttrice in un’intervista al quotidiano Libero. Oggi è single ed è tornata a parlare del famoso selfie con l’ex compagno Matteo Salvini.

Aurora Ramazzotti, zaino perso sul treno Italo: «Se lo trovate scrivetemi. Confido nel potere dei social»

Ignazio Moser, Cecilia Rodriguez incinta? La foto sospetta: «È maschio»

ll famoso selfie

Ai tempi, Elisa Isoardi ufficializzò la relazione con Matteo Salvini tramite la pubblicazione di un selfie che li ritraeva a letto.

ll sogno

Attualmente il sogno più grande di Isoardi è quello di vedersi realizzata sul piano professionale. Per quanto riguarda la famiglia, invece, la conduttrice non si sentirebbe pronta in questo momento ad avere una famiglia: «Tutto può succedere nella vita ma questa per ora è una decisione presa. Diventare madre in questo momento per me sarebbe un atto egoistico perché non potrei dedicarmi al 100% alla famiglia. Ne ho parlato anche con mia mamma pochi giorni fa e mi ha detto che lei sa da sempre come sono fatta».

Ultimo aggiornamento: Lunedì 10 Luglio 2023, 21:22

© RIPRODUZIONE RISERVATA