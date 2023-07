Silvio Berlusconi, testamento impugnato? «Marta Fascina non è gradita nella villa Arcore»

di Redazione web

Il testamento di Silvio Berlusconi potrebbe aver creato dei dissapori nella casa del Cavaliere. Sembrerebbe, infatti, che Marta Fascina non sia gradita ad Arcore e non sia mai piaciuta a Pier Silvio Berlusconi e, per questo, starebbero pattuendo una cifra congrua per evitare di impugnare il documento.

La deputata difenderà la cifra che le ha lasciato il suo amato Silvio?

L'indiscrezione sul testamento Berlusconi

Secondo il sito d'informazione Dagospia, Marta Fascina dovrà «accantonare il sogno di vivere da castellana a Villa San Martino».

Il figlio del Cavaliere e amministratore delegato di Mediaset «le ha dato tempo fino a ottobre per inscatolare borse, scarpe e sciarpine di cachemire e lasciare la residenza di Arcore».

I cinque fratelli non intenderebbero impugnare il testamento, ma se Marta Fascina non andrà incontro alle richieste rivoltele, potrebbe essere un'azione necessaria.

