Berlusconi, Veronica Lario: «Non sapevo del testamento, nessun collegamento con il divorzio annunciato 3 anni dopo»

Veronica Lario non era a conoscenza del testamento redatto da Silvio Berlusconi nell'ottobre 2006 e non ne ha saputo niente 'fino a due giorni fà. Lo fa sapere l'ex moglie del fondatore di Fininvest, sottolineando che non è dovuto quindi al testamento l'annuncio del divorzio nel 2009.

Le parole di Veronica Lario

«Smentisco categoricamente quanto affermato da Repubblica di oggi che ipotizza una correlazione fra la volontà testamentaria di Silvio Berlusconi dell'ottobre 2006 e la lettera con la quale nel maggio del 2009 presi le distanze dai comportamenti del mio ex marito. Non ero assolutamente a conoscenza allora del testamento olografo registrato dal notaio Arrigo Roveda nell'ottobre 2006, cosi come non ne ero a conoscenza fino a due giorni fa», afferma Lario.

«Le ragioni del divorzio non sono mai state legate a presunte volontà testamentarie di cui - conclude - ribadisco sono venuta a conoscenza in queste ore attraverso la lettura dei giornali».

