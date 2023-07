Berlusconi, il testamento. Paolo: «Cento milioni è il legato di mio fratello»

Silvio Berlusconi, il testamento. «Per evitare fraintendimenti e a fronte delle richieste di delucidazioni ricevute da parte di numerosi organi di informazione», Paolo Berlusconi precisa all'ANSA che «il fratello Silvio gli aveva anticipato in più occasioni, con la straordinaria generosità che lo ha sempre contraddistinto, l'intenzione di lasciare allo stesso Paolo la somma di 100 milioni di euro».

Silvio Berlusconi, rivandalizzato il secondo murale a Milano

Le carte rese pubbliche oggi vanno quindi intese come conferma che è questa, riferisce Paolo Berlusconi, la cifra indicata come legato testamentario da parte di Silvio Berlusconi per il fratello.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 6 Luglio 2023, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA