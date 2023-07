Berlusconi, il testamento: Fininvest a Marina e Pier Silvio. 100 milioni a Marta, 30 a Dell'Utri: «Tanto amore a tutti voi»

Inizia ad andare via il velo di mistero sul testamento di Silvio Berlusconi, l'ex premier e fondatore di Mediaset e Forza Italia scomparso ormai da alcune settimane. L'agenzia ANSA ha potuto visionare in esclusiva il testamento, e all'interno non dovrebbero esserci grosse sorprese.

Berlusconi, aperto il testamento davanti a due testimoni. Fininvest a Marina e Pier Silvio

Pier Silvio Berlusconi: «Non scendo in politica». Poi si commuove: nessuno mai come papà