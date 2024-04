Alfonso Signorini, pranzo per i 60 anni: «Berlusconi e De Filippi assenti giustificati. Paolo Galimberti? Sposiamoci, è arrivato il momento»

di Dajana Mrruku

Un grande traguardo per Alfonso Signorini che oggi, 7 aprile, compie 60 anni. Un'infanzia tra alti e bassi, fatta di piccole bugie bianche dette ai genitori per andare e rifugiarsi in cantina per leggere, invece che uscire con gli amici, poi il primo attacco di panico a 20 anni, la scoperta della sua omosessualità e l'incontro con Silvio Berlusconi, Signorini sembra aver vissuto già molte vite in una. Nell'intervista al Corriere della Sera, il conduttore ripercorre la sua carriera e alcuni punti cardine della sua vita e rivela come festeggierà i suoi 60 anni.

La festa dei 60 anni

Alfonso Signorini ha rivelato che festeggerà i suoi 60 anni con «60 amici che mi hanno accompagnato nel mio percorso di crescita». Niente festa, niete grande party esclusivo, per lui vincono la semplicità e la buona tavola, ma non quella stellata: «Come festeggerò? Pranzo della domenica nella vecchia trattoria di Seregno dove andavo con i miei, Al Pertegà. Ho fatto rifare il menu della mia infanzia: risotto con salsiccia, carrellone dei bolliti, e ho dato al cuoco la ricetta della torta di mia nonna Armida».

Questo è il primo compleanno senza Silvio Berlusconi e la sua assenza è molto pesante, ma non sarà l'unico assente alla sua festa di compleanno: «Gli assenti giustificati sono due. Berlusconi e Maria De Filippi, che registra pure la domenica mattina».

Il sogno del matrimonio

Durante una vecchia intervista al Corriere della Sera, Alfonso Signorini aveva rivelato di essersi lasciato con il suo compagno Paolo Galimberti, ma di essere ancora innamorato. La notizia divenne virale e il suo portinaio lo rivelò al compagno Paolo che non ne sapeva nulla. «L'ho lasciato con un'intervista, ma ci è servito perché ci siamo ritrovati. E ne approfitto per fargli sapere che sposarci sarebbe il passo naturale nel nostro cammino insieme», ha rivelato nell'odierna intervista, con una proposta di matrimonio molto insolita.

Poi, ha rivelato il suo momento più difficile: «Sicuramente quando ho lasciato Mondadori, dove facevo l’inviato per Chi, deludendo Silvana Giacobini che mi voleva bene, e mi vuole ancora bene, come a un figlio.

Tra alti e bassi, i 60 anni di Alfonso Signorini sono stati caratterizzati da momenti molto importanti e successi di cui è molto fiero e li vuole celebrare con chi gli è sempre stato accanto.

Ultimo aggiornamento: Domenica 7 Aprile 2024, 08:53

