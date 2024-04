Andreas Muller, il dolce "progetto" per le gemelline: «Prendo Brad Pitt come esempio. Ora devo farcela, sono diventato papà»

di Redazione web

Andreas Muller è diventato papà delle gemelline Ginevra e Penelope lo scorso mese. Il ballerino sui social ha più volte spiegato che con Veronica Peparini sta vivendo un'emozione indescrivibile e che la nascita delle piccole è stata accompagnata da un indumento da cui non riesce più a separarsi. Muller su Instagram, infatti, ha spiegato: «Questo è un cappello che ormai uso da un mesetto e userò per tantissimi altri mesi. Anzi, penso che prenderò altri colori perché ho un progetto per questi capelli e, quindi, non posso vedermi in questo stato ora e andare in giro così». Il ballerino sembra, infatti, sempre più orientato a stravolgere il suo look.

Il progetto di Andreas Muller

Il neo-papà, togliendosi il cappello e mostrando la chioma, ha rivelato: «Ho un progetto ma, al momento, servono solo cappelli». L'idea di progetto è racchiusa in una foto di Brad Pitt con i capelli lunghi. «"Il progetto"», spiega.

«Ce la devo fare ragazzi, lo dico da sempre. Poi, però, me li taglio, me li raso, divento rosa o platino. No, adesso io voglio avere i capelli lunghi fino alle spalle perché sono diventato papà.

