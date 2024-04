Veronica Peparini e Andreas Muller festeggiano il primo mese delle gemelline: «Sfatti, senza trucco né parrucco»

di Redazione web

Andreas Muller e Veronica Peparini sono diventati genitori delle gemelline Penelope e Ginevra ormai da un mese e sono letteralmente innamorati delle loro bambine. Il ballerino, ad esempio, pubblica sul proprio profilo Instagram moltissimi post e storie che hanno come protagoniste le due neonate che sbadigliano, si guardano attorno in modo curioso e si tengono la manina. La coreografa è una mamma molto premurosa che Andreas definisce "una supereroina".

Nelle scorse ore, l'ex protagonista di Amici ha pubblicato un tenero video sul proprio profilo per festeggiare il primo mese di vita di Penelope e Ginevra.

Il video di Andreas Muller

Andreas Muller e Veronica Peparini che muovono qualche passo di danza nel salotto della loro casa. Lei ha un pancione grande così come il suo sorriso e quello del compagno. Poi, i due si abbracciano e quando si dividono ecco che stringono tra le braccia Penelope e Ginevra e le cullano sorridento. La didascalia che accompagna il dolce filmato recita: «A casa, sfatti, senza trucco ne parrucco, in pigiama e senza esser passati davanti lo specchio per sistemarci… Oggi un mese dalla vostra nascita».

La dedica social è piaciuta tantissimo ai fan della coppia che hanno commentato con frasi del tipo: «Siete stupendi proprio perché siete sfatti e in pigiama come il 99% dei genitori in quei momenti!».

Andreas Muller papà

Andreas Muller, quasi ogni giorno, ribadisce quanto sia felice di essere diventato papà di Penelope e Ginevra e di come le sue bambine gli abbiano cambiato la vita in meglio, facendogli conoscere un nuovo tipo di amore infinito.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Aprile 2024, 10:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA