Veronica Peparini e Andreas Muller, il selfie con le gemelline: «Chi è la più stanca?»

Veronica Peparini, in questo momento, è davvero impegnatissima: il lavoro procede a gonfie vele e anche la sua vita privata che è stata arricchita da una notevole dose d'amore extra grazie all'arrivo delle sue due gemelline, Ginevra e Penelope, avute con Andreas Muller. La coreografa è diventata mamma per la quarta volta perché ha già due figli nati dal precedente matrimonio, Olivia e Daniele Prolli. Veronica, poco fa, ha pubblicato sulle proprie storie Instagram un simpatico selfie insieme alle sue bambine.

La storia Instagram di Veronica Peparini

Veronica Peparini ha pubblicato un selfie insieme alle sue due bambine Ginevra e Penelope. La coreografa è sdraiata sul lettone e regge davanti a sé il suo smartphone, accanto a lei, a destra e a sinistra, ci sono Penelope e Ginevra che con un'espressione incuriosita si guardano intorno. Quindi, ecco la simpatica domanda della mamma: «Chi è più stanca?», con varie emoticon con le lacrime dalle risate.

Veronica Peparini non vedeva l'ora di diventare mamma e conoscere le bambine di cui, mentre era incinta, ha parlato moltissimo anche sui social.

Veronica Peparini e la maternità

Veronica Peparini, inoltre, ha dato un forte messaggio sui social perché raccontando la sua gravidanza a più di 50 anni ha fatto capire alle donne che non è mai troppo tardi per diventare mamma o per desiderare un figlio.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Aprile 2024, 16:30

