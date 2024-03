Veronica Peparini, imprevisto prima del parto: «Graffio sconosciuto e scottatura»

Manca davvero pochissimo: Andreas Muller e Veronica Peparini stanno per diventare genitori delle loro due gemelline che dovrebbero nascere a breve. Il ballerino e la coreografa non vedono l'ora di conoscere Penelope e Ginevra, questi i nomi che hanno scelto e stanno preparando tutto per accoglierle nel migliore dei modi.

In questi mesi di gravidanza, Veronica e Andreas hanno documentato tutto sui rispettivi profili Instagram e hanno più volte detto che scoppiano d'amore... anche letteralmente! Il pancione dell'ex professoressa di Amici è sempre più grande e lei, a inizio marzo, aveva scritto: «Tra poche settimane, forse anche meno saluterò questa pancia che ultimamente pesa ma che tanto amo. So di averla mostrata molto, forse per non scordare mai e condividere ogni attimo speciale con tutti voi... Sperando che tutto vada bene, vi mando un bacio e ci sentiamo presto!».

Nelle scorse ore, Veronica ha fatto il monitoraggio e Andreas ha scattato una foto del pancione con tanto di graffio.