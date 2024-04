Andreas Muller: «Penelope e Ginevra sarebbero dovute nascere oggi, invece...». La dedica al fratello Daniel

di Dajana Mrruku

Andreas Muller è diventato papà esattamente un mese fa. Le piccole Penelope e Ginevra sono nate, infatti, il 19 marzo, anche se i nove mesi di gravidanza previsti sono finiti solo oggi, il 20 aprile. Veronica Peparini ha infatti partorito un mese prima della fine della gravidanza: le piccole stanno bene e dopo qualche giorno in ospedale sono potute tornare a casa con mamma e papà, nonostante la nascita prematura. Quella del 20 aprile è comunque una data importante perché è il compleanno del fratello di Andreas, Daniel.

La dedica del fratello Andreas

Andreas Muller ha postato alcuni video con il fratello Daniel in occasione del suo compleanno, con una dolce dedica solo per lui: «Rimane una data speciale, la tua Daniel! Tu sei tutto quello che sono io. Buon compleanno sangue mio!». Anche Veronica Peparini ha fatto gli auguri al cognato, con una dedica molto delicata e dolce: «Auguri Daniele e che almeno tu in questo mondo malato possa rimanere puro e vero come sei!»

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Aprile 2024, 16:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA