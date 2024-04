Veronica Peparini, notte in bianco con le gemelline Penelope e Ginevra: «Buonanotte a voi!»

di Dajana Mrruku

La vita con un neonato non è per niente facile e lo sanno bene Veronica Peparini e Andreas Muller che di figlie appena nate ne hanno due. Le gemelline Penelope e Ginevra hanno cambiato il mondo e la quotidianità dei loro genitori, travolgendola e riempendola d'amore, ma anche con un po' di insonnia.

Mamma e papà sapevano bene che, con il loro arrivo, avrebbero dormito di meno. Veronica è anche mamma di due figli avuti dalla precedente relazione. Eppure non si è mai preparati effettivamente alle notti in bianco, come quella appena trascorsa.

Andiamo a scoprire che cosa è successo.

Andreas e Veronica, genitori modello

Andreas e Veronica hanno trascorso la notte in bianco, come mostrato nelle loro storie Instagram, mentre in braccio tengono le gemelline che si rifiutano di dormire. «Buonanotte a voi, qui si inizia ora!», scrive la coreografa su Instagram verso le 11 di sera. I primi mesi dal parto sono i più difficili perché i bambini devono imparare a conoscere il mondo che li circonda e il loro corpo deve ancora trovare un assestamento tra coliche e altri dolori.

Ginevra e Penelope sono stati tanto voluti dai loro genitori che hanno fatto di tutto per averle tra le loro braccia e adesso se le godono, giorno e notte, mentre tutti dormono e loro sognano di poterle portare presto in sala da ballo per muovere i primi passi di danza insieme.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Aprile 2024, 08:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA