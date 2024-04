Andreas Muller e Veronica Peparini, vita da genitori: «Voglio solo dormire». Il viaggio di tre giorni (per recuperare sonno?)

di Dajana Mrruku

Andreas Muller e Veronica Peparini il 18 marzo sono diventati genitori di due gemelle, Penelope e Ginevra. La coppia ha cambiato totalmente la sua vita e la quotidianità da quando le piccole sono arrivate a casa, portando con sè tanta gioia, amore e ore di sonno in meno. Avere un neonato in casa è molto difficile perché richiede attenzioni costantemente, figuriamoci averne due che stanno crescendo insieme. Tanti sorrisi e tanto amore, ma anche tanta stanchezza, come ha mostrato Andreas sulle storie Instagram.

Il selfie di famiglia

Andreas Muller e Veronica Peparini hanno condiviso una dolcissima foto di famiglia dove la coreografa e il ballerino si mostrano stanchi, con gli occhi assonati, ma felici sul letto, con le piccole Penelope e Ginevra post poppata.

Papà Andreas dovrà partire a breve per allontanarsi tre giorni dalla sua famiglia per motivi di lavoro e sa già che le sue donne gli «mancheranno da morire», come ha scritto sul suo profilo Instagram. Allontanarsi dai figli, soprattutto se appena nati, può essere molto doloroso, ma al suo ritorno ci saranno sempre loro pronte ad accoglierlo con tanti sorrisi. E chissà che non riesca così a recuperare qualche ora di sonno.

