Veronica Peparini verso il parto, la paura di Andreas Muller: «Dobbiamo andare?»

Fervono i preparativi per l'arrivo delle piccole gemelline di Veronica Peparini e Andreas Muller. La gravidanza sta per giungere al termine e mamma e papà non vedono l'ora di poter tenere tra le braccia le loro gemelline. Ormai si tratta di giorni e ogni momento può essere quello giusto per correre in ospedale.

Andreas è prontissimo per la loro nascita, anche se ha molta paura e non lo aveva nascosto neanche durante le loro interviste a Verissimo. Il ballerino di Amici ha condiviso sulle sue storie Instagram uno sketch molto divertente con la compagna Veronica, a pochi giorni dal parto.