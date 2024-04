Andreas Muller, papà dal cuore tenero. La foto con la figlia intenerisce: «Lei dorme con me»

di Dajana Mrruku

Andreas Muller è un papà dal cuore d'oro. L'ex ballerino di Amici è innamorato delle sue figlie, le gemelline Penelope e Ginevra, nate dall'amore con Veronica Peparini. La coppia si è conosciuta nella sala di danza della scuola di Amici, dove lei era insegnante e lui un allievo. Anni dopo, i due sono usciti allo scoperto, tra lo stupore e il sostegno dei loro fan, nonostante la differenza d'età (lui 27, lei 53).

Veronica e Andreas sono diventati genitori un mese fa, il 19 marzo, e da allora il ballerino non riesce proprio a staccarsi dale piccole.

L'amore di Andreas per la figlia

Andreas Muller condivide giornalmente i piccoli passi in avanti delle figlie Penelope e Ginevra.

Andreas e Veronica ce la stanno mettendo tutta per essere i genitori perfetti e il loro amore per le piccole si percepisce da ogni loro gesto o storia Instagram in cui guardano innamorati le piccole creature.

Lunedì 22 Aprile 2024

