Andreas Muller, la rivelazione sulle gemelline: «Non vorrei che le mie figlie facessero le ballerine»

Andreas Muller, ballerino ed ex allievo di Amici, da quando è diventato papà delle due gemelline Ginevra e Penelope sta vivendo un periodo di immensa gioia insieme alla sua compagna Veronica Peparini. Il ballerino, versione «papà eroe 2.0», non è riuscito a trattenere la voglia di condividere con i suoi follower la gioia di essere padre di due gemelline e ha risposto nelle sue Instagram stories ad alcune curiosità dei suoi fan.

«Le gemelline pur essendo omozigoti per noi sono completamente diverse - ha sottolineato Andreas Muller nelle sue Instagram stories -. Non si può spiegare l'emozione. Mi piacerebbe raccontare la paternità soprattutto quando si è giovani perché è una cosa meravigliosa. Per tanti può sembrare un ostacolo io invece realizzo adesso e sto iniziando a sentirmi vivo in questo mondo così strano».

Il ballerino, parlando di sport, ha rivelato che non vorrebbe che le due gemelline facessero le ballerine in futuro.

Andreas Muller papà

Una follower di Andreas, senza troppi giri di parole ha chiesto al ballerino: «Quando le bimbe saranno più grandi che tipi di sport tu e Veronica vorreste far provare alle gemelline?». «Saranno liberissime di fare ciò che preferiscono ma se si parla del mio volere non vorrei che facessero le ballerine.

Andreas Muller ha aggiunto: «La vita è un tormento e la mia lo è stato tanto. Per alcuni versi continua ad esserlo perché sono un essere umano con conflitti e problemi. Alle mie figlie voglio dare solo il meglio di me. Grazie a loro mi sento invincibile e indispensabile. Mi sento il più fi*o del mondo».

