Veronica Peparini, il tenero video mentre «il fratello maggiore» suona la chitarra alle due gemelline

di Cristina Siciliano

È iniziata una nuova vita per Veronica Peparini e Andreas Muller: i due, il 18 marzo, sono diventati genitori di Penelope e Ginevra, le due gemelline. Le piccole di casa sono circondate d'amore e la coppia è in preda alla gioia più grande. La coreografa ha altri due figli, Daniele e Olivia, nati dal matrimonio con l'ex marito Fabrizio Prolli. Proprio nelle ultime ore, Veronica ha condiviso un tenero video nelle sue Instagram stories che riprende il momento in cui Daniele suona la chitarra, seduto sul letto, davanti alla culla delle gemelline. Una scena tenerissima che non è passata inosservata ai fan di Veronica Peparini. «Il fratello maggiore».

La gravidanza difficile

Veronica Peparini ha spiegato più volte di aver affrontato una gravidanza difficile. Veronica ha raccontato più volte della trasfusione feto fetale, una malattia che può interessare le gravidanze gemellari monocoriali biamniotiche, come quella della coreografa, 52 anni. «È stato bello, doloroso, gioioso e anche triste certe volte ma poi ce l’ abbiamo fatta - aveva scritto dopo il parto sul suo profilo Instagram Veronica Peparini -. Non possiamo di certo dire di essere stati da soli ad affrontare tutto, abbiamo avuto un sostegno e aiuto professionale importante che non deve essere mai dimenticato».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Aprile 2024, 20:37

